Incendio nel garage, il rogo si propaga a due abitazioni vicine

Poco prima delle 17 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rodeghieri ad Asiago per l’incendio di un annesso di un’abitazione, adibito a garage laboratorio: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati contestualmente alla chiamata, in quanto si trovavano fuori della sede e avevano notato il fumo, hanno iniziato le operazioni di spegnimento le cui fiamme avevano raggiunto il tetto interessando due distinte abitazioni. In rinforzo da Vicenza il personale di autoscala con cui si è proceduto alla bonifica dei due tetti solo parzialmente interessati dalle fiamme e l’autobotte da Schio di cui non c’è stato bisogno.

Sul posto in supporto alle squadre anche il personale dell'antincendio boschivo dei vigili del fuoco. Completamente distrutto il garage e tutto il suo contenuto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le operazioni conclusive di smassamento e messa in sicurezza del luogo.