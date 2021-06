Incendio in un grande magazzino: a fuoco sedie e scaffalature

Via Roma

Lunedì, poco dopo le 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Longare per l’incendio di alcune scaffalature e sedie di plastiche all’esterno di un grande magazzino di vendita di materiale vario.

Il primo intervento di spegnimento è stato eseguito dal personale del punto vendita, che con degli estintori hanno abbassato le fiamme.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno del tutto spento le fiamme che hanno interessato anche la pensilina. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.