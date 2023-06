Incendio in un'abitazione, una persona finisce in ospedale

Poco dopo le 19 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassanese a Romano d'Ezzelino per l’incendio di un’abitazione: una persona portata in ospedale per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati sul posto da Bassano del Grappa con due automezzi e cinque operatori, hanno portato fuori dalla casa una donna, rimasta bloccata al piano superiore, mentre l’uomo che nelle prime fasi ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore è stato accompagnato per accertamenti in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno in breve tempo circoscritto le fiamme nella stanza al piano terra dove è divampato l’incendio, evitando un rogo generalizzato.

Bruciato tutto il contenuto della stanza adibita a lavori hobbistici. Danni al laterizio del tetto e da fumo al resto dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 21:30.