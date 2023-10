Fiamme dall'auto, divampa l'incendio in garage

Nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri delle Foibe a Monticello Conte Otto per l’incendio di un’auto parcheggiata all’interno di un garage: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno aperto il box e spento le fiamme, che si sono sviluppate nel vano motore riuscendo a evitare il coinvolgimento delle masserizie depositate all’interno.

L’auto è stata portata fuori e raffreddata. Le cause delle fiamme di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.