Bruciano le colline di Molvena, un incendio si è esteso da un campo ai boschi

Da poco dopo le 15:30 di mercoledì i vigili del fuoco stanno operando sulle colline sopra l’abitato di Molvena in Via Parisoni per l’incendio di un campo che si è esteso all’attigua zona boschiva. I pompieri accorsi da Bassano, Asiago, Vicenza, Schio con due autopompe, 4 autobotti, 2 moduli antincendio boschivo e 16 operatori, stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Allertate le squadre dell’antincendio boschivo della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le squadre dei vigili del fuoco, rinforzate nel frattempo con l’invio sul posto dei volontari di Thiene e della presenza del funzionario di guardia e caposervizio sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che stavano lambendo delle case rurali poco distante dalla linea di fuoco.