Incendio devasta il tetto di una casa nel bosco, vigili del fuoco presenti con oltre 20 unità

Da poco prima delle 20 di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati per l’incendio del tetto di una casa in mezzo al bosco in località Olmo a Cogollo del Cengio. I pompieri arrivati da Schio, Vicenza e Thiene con i volontari con due autopompe, un’autobotte e tre fuoristrada con i moduli antincendio boschivo, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

L'operazione di estinzione delle fiamme sono state rese difficili in quanto solo i mezzi fuoristrada hanno potuto raggiungere l’abitazione per la stretta strada bianca in mezzo al bosco. I vigili del fuoco, presenti con oltre 20 unità nel momento di massimo apporto per la presenza del personale diurno e notturno, sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato dell’abitazione.

Sul posto anche una squadra della protezione civile di Cogollo con un modulo antincendio boschivo. Sono ora in corso le operazioni d completo spegnimento e bonifica dell’abitazione che dureranno tutta la notte. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.