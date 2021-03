Incendio in azienda agricola, fiamme sino al sottotetto: animali messi in salvo

Dalla tarda mattinata di lunedì, i Vigili del fuoco stanno operando in via Molino a Bressanvido per l’incendio di un fienile di un'azienda agricola estesosi al sottotetto della casa affiancata, in salvo gli animali: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza in prima battuta con il supporto del personale di Bassano del Grappa e successivamente anche con i volontari di Thiene, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del fienile contenente un centinaio di rotoballe, le cui fiamme avevano già interessato tutto il materiale depositato nel sottotetto dell’abitazione.

I bovini che si trovavano nella stalla a ridosso del fienile sono stati liberati dai proprietari e portati all’esterno. Al momento sul posto stanno operando 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala e 18 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente fino a sera.