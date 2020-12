Fiamme in appartamento, anziana esce appena in tempo: evacuata la palazzina

Mercoledì mattina, intorno alle 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Malacarne a Vicenza per l’incendio divampato all’interno di un appartamento di un piccolo condominio: evacuata la palazzina, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati nell’immediatezza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, sono entrati nell’appartamento invaso dal fumo dotati di autorespiratori, mentre l’anziana proprietaria si trovava già all’esterno. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno bruciato de pensili in cucina causando danni da fumo a tutto l’appartamento.

Le cause dell’incendio al vaglio dei tecnici, potrebbero essere riconducibili a problemi elettrici. Dopo circa un’ora tutti i condomini hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti, eccetto quello interessato dalle fiamme, di cui è stato interdetto l’utilizzo fino al ripristino degli impianti e della salubrità degli ambienti.