Incendio al Boscardin: studenti evacuati

Le fiamme hanno interessato l'ala principale del primo piano. Le classi sono state in seguito trasferiti in palestra per il proseguimento delle lezioni

I vigili del fuoco sono intervenuto per un incendio all'istutito Boscardin avvenuto verso le 10 di martedì alla fine della prima ricreazione. La scuola in presenza al 50% è stata evacuata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Vicenza. Non risultano feriti e i danni sono in corso di valutazione da parte dei VVFF.

L'incendio si è sviluppato in uno dei bagni del primo piano. In seguito l'emergenza èè rientrata ma rimane l'evacuazione del primo piano dell'ala principale le cui classi saranno ospitate in palestra.