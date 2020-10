Rogo in un'abitazione: due donne intossicate

Alle 13:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Marano Vicentino per l’incendio divampato al primo piano di un’abitazione: due donne portate in ospedale per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori sono entrati all’interno dell’appartamento con gli autorespiratori, riuscendo a spegnere le fiamme, che hanno completamente distrutto la cucina i serramenti e le porte interne. Danni da fumo a tutto l’alloggio.

Le due donne, madre e figlia, le quali hanno respirato del fumo nelle fasi iniziali sono state assistite dal personale del SUEM e poi trasferite in pronto soccorso per dei controlli. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Inibito l’uso dell’appartamento fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico ambientali. Le operazioni di soccorso dei vigli del fuoco sono terminate alle 16:00 circa.

