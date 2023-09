In tribunale a Reggio Emilia col coltello, denunciato 75enne

Nei giorni scorsi un 75enne vicentino che si stava recando in tribunale a Reggio Emilia è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Come riporta Adnkronos, sono subito intervenuti i carabinieri reggiani.

Nel borsello del 75enne abitante in provincia di Vicenza è stato trovato un coltello a serramanico lungo 21 cm di cui 9 di lama. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i carabinieri hanno quindi denunciato alla procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore capo Calogero Paci, il 75enne vicentino, sequestrandogli il coltello in suo possesso. L’uomo dall’ingresso del Tribunale è stato quindi condotto alla vicina caserma dei carabinieri di Corso Cairoli dove i militari hanno sequestrato il coltello e dopo le formalità di rito l'uomo è stato rilasciato con a carico una denuncia in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.