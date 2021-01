In fiamme i bancali all'esterno di un'azienda: giallo sulle cause

Alle 18:15 circa di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza a Villaverla per l’incendio di alcuni bancali di legno depositati all’esterno di un’azienda di lucidatura metalli. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento del capannone. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono in fase di ultimazione.