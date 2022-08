Cade in bicicletta, lo salvano i carabinieri

«Abbiamo visto una persona riversa a terra e lo abbiamo subito soccorso». Inizia così la storia del salvataggio operato nella tarda serata di sabato 13 agosto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Thiene.

È successo in via Gombe, appunto a Thiene, dove un uomo di 54 anni originario di Pieve del Grappa, in sella ad una bici di un amico di Zanè, dopo aver toccato un cordolo di cemento aveva perso l'equilibrio ed era rovinato a terra e coi suoi lamenti tentava di attirare l'attenzione dei gli utenti della strada.

L’uomo è stato notato dall’equipaggio di turno serale della radiomobile verso le 23.30 mentre, impegnato nei servizi di controllo del territorio, transitava in via Gombe all’altezza della trattoria Ponte di Ferro. Gli agenti si sono avvicinati al malcapitato, che lamentava un forte dolore al basso ventre e i pantaloni sporchi di sangue. Pochi attimi per capire che l’uomo, durante la caduta in bicicletta era stato trafitto all’inguine.

I militari dell'Arma non hanno perso tempo e hanno chiamato subito il 118 ma, nel frattempo, per evitare che il malcapitato perdesse troppo sangue, il capo equipaggio ed il collega hanno fornito le prime cure immediate tamponando costantemente, la ferita mentre conversavano con lo stesso per evitare che perdesse conoscenza.

Qualche attimo dopo, con l’arrivo dell’ambulanza, il ferito, già in ipotermia, è stato affidato alle cure del personale del Suem, che lo ha trasportato al pronto soccorso di Santorso ed è rimasto in osservazione per 24 ore. La diagnosi finale riporta una ferita penetrante inguine sinistro, emorragia tamponata in strada dai Carabinieri. L’uomo e la caverà con venti giorni di prognosi. La bicicletta è stata poi recuperato e sarà restituito al proprietario.