I cani aggrediscono e feriscono una signora, la proprietaria scappa: rintracciata con il targasystem

Ha lasciato liberi i cani durante una passeggiata. Gli animali, tre Amstaff - razza cugina “ufficiale” del Pitbull - sono saltati addosso a una signora di 57 anni che ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e la frattura del piatto tibiale per una prognosi di 40 giorni.

L'episodio è accaduto lo scorso 29 settembre lungo la camminata del Lago di Fimon. La proprietaria dei cani, dopo l'incidente, se n'è andata senza fermarsi a prestare soccorso, risalendo in auto e sparendo. I carabinieri, attraverso il Targasystem del Comune di Arcugnano, sono riusciti a risalire alla donna. Si tratta di V.S., cittadina serba di 51 anni residente a Vicenza, che è stata denunciata per lesioni personali colpose.