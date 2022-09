Grosso masso cade sulla SP 73

Tragedia sfiorata. Alle 17:30 di ieri, venerdì 9 settembe, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 73, in via Frenzella, a Valstagna, per la caduta di un grosso masso sulla strada dal monte sovrastante. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno bloccato il traffico della strada che collega Valstagna a Foza ed eseguito un primo sopralluogo visivo. Sul posto personale di Viabilità e la polizia locale di Bassano del Grappa. Il masso, di circa un metro cubo, è caduto all’altezza del 17° tornante, poco distante dalla trattoria Piangrande.