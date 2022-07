Ubriaco provoca un incidente, la passeggera dichiara il falso: “Ero io alla guida”

Uno stratagemma, per evitare il ritiro della patente, finito male, con il bilancio di tre denunce. La notte del 12 giugno, poco prima delle 5, i carabinieri sono intervenuti a Tezze Sul Brenta, precisamente sulla strada Statale 47 all’altezza dell’intersezione con via Dei Luchi, per eseguire i rilievi in seguito a un incidente tra due veicoli. Una Passat si era scontrata con una Punto e a causa dell’impatto i due occupanti di quest’ultimo veicolo avevano riportato lievi lesioni e per questo motivo condotti entrambi presso l’ospedale San Bassiano per le necessarie cure mediche.

Durante l’esecuzione dei rilievi, i tre occupanti l’altra vettura, ovvero della Passat (un uomo e due donne che non avevano riportato alcuna lesione) hanno fornito indicazioni dall’attendibilità piuttosto labile circa il reale conducente del veicolo. Sostanzialmente la passeggera anteriore, una 48enne di Lastebasse, si è dichiarata alla guida della vettura coinvolta nel sinistro e analogamente gli altri due (l’uomo e la donna) confermavano di essere meri passeggeri, per quanto le condizioni psicofisiche dell’uomo, tra l’altro intestatario della vettura, avevano destato alcuni dubbi.

Intanto tutti e tre venivano condotti presso gli uffici della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa: l’uomo e la “presunta” conducente sono stati così sottoposti ad accertamento etilometrico mediante l’alcoltest: mentre la donna risultava negativa, l’accertamento sull’uomo forniva un tasso alcolico molto elevato.

Le analisi dei filmati dei circuiti di video sorveglianza comunali e le testimonianze di persone informate sui fatti, fornite ai militari operanti, hanno consentito ai carabinieri di dissolvere qualsivoglia dubbio e giungere alla fondata conclusione che il reale conducente della Passat coinvolta nell’incidente stradale non era la donna. E così l’uomo, un 24enne di Lugo di Vicenza, riconosciuto quale autista, è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol, con conseguente ritiro della patente di guida. Il suo veicolo nel frattempo veniva sottoposto a fermo amministrativo. Le due passeggere, invece, sono state denunciate per favoreggiamento personale ovvero per aver eluso le investigazioni da parte dei carabinieri.