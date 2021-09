Gattino sale su una pianta ma non riesce più a scendere, recuperato dai Vigili del fuoco

/ Via Contrada Cavalloni

Martedì mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Gambellara, in via Cavalloni a seguito della richiesta di intervento per un recupero animale.

Un micetto di tre mesi era infatti salito su una pianta ma la discesa lo impauriva per questo il proprietario ha allertata il 115. Sul posto è quindi intervenuta la squadra del distaccamento di Lonigo che ha recuperato il felino.