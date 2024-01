Gatto morto e chiuso in un sacchetto: la denuncia

La segnalazione arrivata domenica alla Lav di Bassano. Quando i volontari si sono recati sul posto hanno ritrovato il gatto chiuso nel sacchetto e hanno contattato i carabinieri di Sandrigo che sono intervenuti facendo i rilievi necessari e redigendo un verbale.

Come segnala l'associazione si tratta di un gatto rosso adulto probabilmente maschio data la grande stazza. Non è al momento possibile capire le cause della morte ma il fatto che sia stato abbandonato in quel modo porta i volontari a pensare che si tratti di morte violenta causata da qualcuno che poi ha abbandonato il corpo in quel campo. L'animale è stato portato alla Asl veterinaria di Vicenza per l'esame autoptico così da capire le cause del decesso. L'associazione ha sporto denuncia presso i carabinieri di Bassano.

"Fatti di questo tipo si ripetono continuamente - spiegano i volontari - ricordiamo che la scorsa settimana l’associazione Enpa di Bassano è intervenuta per il caso di tre gatti morti chiusi in sacchi a Rosà e i numerosi casi ritrovamento di bocconi avvelenati nei comuni di Nove, Rubbio e Borso del Grappa. Sembra che nel nostro territorio ci siano individui mal-intenzionati, dediti allo sterminio di animali d’affezione; un comportamento inquietante. È importante sapere che alcuni studi in psicologia affermano che Il maltrattamento verso gli animali è sia un fattore predisponente alla violenza sociale sia, allo stesso tempo, una conseguenza di essa.Va ricordato che gli animali d’affezione sono tutelati dalla legge e chi commette reato di maltrattamento e uccisione viene punito penalmente. Noi continueremo a vigilare e ringraziamo i carabinieri e la Asl veterinaria di Vicenza che si sono dimostrati attenti e sensibili".

Infine un appello ai cittadini: "Fate attenzione ai vostri animali, visto quanto sta succedendo nel territorio e di segnalare alle autorità o alla LAV informazioni utili a trovare questi malfattori".