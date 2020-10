Gatto investito si rifugia in un tubo di scolo: salvato dai pompieri

La notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 in viale Stazione a Trissino per soccorrere un gatto rintanatosi in tubo di scolo dopo l’investimento da parte di un’automobilista, il quale ha dato l’allarme. Un operatore della squadra dei pompieri arrivata da Arzignano è entrato nel tubo di scolo lungo una ventina di metri riuscendo a catturare a metà della lunghezza del tubo il felino. L’animale è stato preso in consegna dallo stesso automobilista per essere portato a Vicenza in un centro di pronto soccorso veterinario H 24.

