Come Bonnie e Clyde fanno razzia al supermercato e si allontano con il malloppo

Passeggiavano in viale Mercato Nuovo con un enorme scatolone da imballaggio. Per questo gli operatori della Volante di zona li hanno fermati ed identificati. All'interno dell'ingombrante bagaglio c'erano numerosi prodotti da banco salumi ed alcune creme. E proprio i salumi, ancora freddi, hanno indotto gli agenti ad approfondire le effettiva provenienza consapevoli che erano stati asportati da un non lontano supermercato.

É bastato poco per risalire al Prix di Viale San Lazzaro; qui, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno constatato il furto della merce ad opera della coppia. S.E.L., 20enne ed il compagno H. G.F., 25enne, entrambi nati in Romania, hanno approfittato della distrazione dei cassieri per portare via la merce e l'intero scatolone.

Sottoposti ai controlli di rito, nella disponibilità della donna è stato ritrovato un coltello a serramanico, un telefono cellulare del valore di 200 euro corredato di regolare scontrino ed acquistato solo tre giorni prima presso un centro commerciale di Vicenza.