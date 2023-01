In fuga dopo un furto nel Vicentino, intercettati ed arrestati in provincia di Verona

Dopo aver messo a segno un colpo in un sito per le telecomunicazioni a Gambellara, si sarebbero dati alla fuga, ma un cittadino li avrebbe notati e avrebbe poi lanciato lanciato l'allarme al 112. È grazie alla minuziosa descrizione fornita da quest'ultimo che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio, insieme ai colleghi della stazione di Monteforte d'Alpone, nel pomeriggio di martedì sono riusciti ad intercettare proprio a Monteforte il furgone dove si riteneva essere stato caricato il materiale rubato.

La successiva perquisizione avrebbe poi confermato le tesi dei militari, permettendo di rinvenire cavetteria varia per le telecomunicazioni, una matassa industriale di cavo di rame, banchi da lavoro e ben 28 batterie utili all’erogazione di energia elettrica a supporto di impianti di telecomunicazione, oltre ad un vero e proprio arsenale di strumenti da scasso. Parte della refurtiva è già stata restituita dall'Arma agli aventi diritto, mentre gli strumenti utili all’effrazione sono stati sottoposti a sequestro.

A finire in manette invece sono stati due cittadini italiani residenti nel Bresciano, di 65 e 51 anni, in quanto ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Il giorno seguente i due sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Verona, che ha convalidato l'arresto e disposto per uno di loro la misura cautelare del carcere, mentre per il secondo è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.