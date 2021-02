Negozio svaligiato e fuga su auto rubata: scatta l'inseguimento, ladri scappano nei campi

Il fermo nel Milanese. La polizia insegue quattro persone a bordo di una Bmx5. Erano riusciti a rubare capi di abbigliamento per un valore di 200mila euro

Avevano rubato capi d’abbigliamento, in un negozio del Vicentino, del valore di circa 200 mila euro, materiale che è stato recuperato dalla Polizia stradale dopo un inseguimento in A4.

Nella notte tra martedì e mercoledì, una pattuglia in servizio lungo l'A4 ha intimato l’alt per un controllo del rispetto della normativa anti-Covid ad una Bmw X5 con quattro persone a bordo, all’altezza di Trezzano Rosa (Milano), che stava viaggiando in direzione Milano.

Alla vista degli agenti, il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato proseguendo la fuga fino alla Teem A58, dove ha arrestato l'auto. A quel punto tutti gli occupanti sono scappati a piedi nei campi, in direzioni opposte.

Da un rapido accertamento, gli agenti hanno appurato che la Bmw X5 e la targa risultavano rubate rispettivamente a Milano e Verona mentre sull’auto c'erano numerosi capi di abbigliamento griffati per un valore di 200 mila euro, rubati la notte stessa nel Vicentino. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all'identità dei ladri.