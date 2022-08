Ruba portafogli e cellulari, rintracciato grazie al gps

Un furto sventato grazie alla tecnologia. Una storia che ha inizio verso le ore 7.55 di ieri, venerdì 19 agosto, quando due giovani italiani hanno contattato il 113, chiedendo l’intervento di una volante in via Battaglione Val Leogra, a Vicenza, presso un fabbricato in disuso, dove il sistema di geolocalizzazione aveva segnalato la presenza di telefoni cellulari di loro proprietà, rubati in precedenza.

All’arrivo degli agenti, i due giovani hanno spiegato di avere subito il furto dei portafogli durante la serata precedente, mentre si trovavano ai tavolini esterni di un locale del centro di Vicenza, da parte di un soggetto di probabile origine africana, del quale hanno fornito la descrizione. Durante la fuga, il malvivente ha trattenuto i telefoni cellulari e le carte di credito dei due giovani, spargendo sul marciapiede i portafogli e gli altri effetti personali.

Gli agenti sono quindi entrati all’interno dello stabile, nel quale hanno rintracciato due giovani di origine centro africana che dormivano su giacigli di fortuna. Sotto a uno di questi, sono stati rinvenuti proprio i cellulari e le carte di credito, restitutiti così ai legittimi proprietari.

Gli stranieri – C.T. del 1990 originario del Gambia, con precedenti per spaccio di stupefacenti e J.E. del 1994 originario del Gambia, con precedenti per detenzione di stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici – risultando irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti sull’identità e successivamente immediatamente accompagnati al C.P.R. di Milano, da dove saranno a breve rimpatriati nel loro paese d’origine e così espulsi dall’Italia.