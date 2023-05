Furti in aziende agricole e officine: recuperata refurtiva per 20mila euro

Da mesi i carabinieri di Feltre (Belluno) erano sulle tracce degli autori dei furti commessi sul territorio provinciale e la fitta rete di controlli aveva consentito, alcune settimane fa, di bloccare un’autovettura sospetta sulla quale stavano allontanandosi, dopo una ennesima azione criminosa, alcuni soggetti. In quel frangente i carabinieri, dopo aver intimato l’alt al veicolo, erano stati bloccati da una pericolosa manovra del conducente che aveva sganciato il carrello posteriore per consentire ai complici di darsi alla fuga.

Nell’occasione il conducente venne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e l’operazione consentì di recuperare attrezzatura agricola e altri oggetti provento di furto. Ulteriori indagini hanno poi permesso ai militari di effettuare numerose perquisizioni in provincia di Belluno ma anche in comuni delle province di Treviso e Vicenza, a carico di tre soggetti ritenuti collegati ai furti commessi negli scorsi mesi.

L’operazione ha consentito di rinvenire centinaia di materiali, tra attrezzatura agricola, macchinari, gruppi elettrogeni ma anche corde da montagna, scarponi, cemento e migliaia di litri di gasolio. Ulteriori accertamenti hanno consentito di ricondurre l’ingente refurtiva sequestrata ad almeno 13 furti commessi in provincia da luglio 2022 sino ad aprile 2023 in danno di aziende agricole, casere o officine, ma le indagini sono ancora in corso perché si ipotizza che molta parte della refurtiva rinvenuta sia collegata a furti che non sono stati mai denunciati.

I militari dell’Arma stanno ora catalogando tutto il materiale sequestrato, il cui valore supera i 20.000 euro, ricostruendone la provenienza per identificare i proprietari.