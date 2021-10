Furti nelle auto parcheggiate, 2 arresti

I carabinieri di Vicenza, nella notte tra sabato e domenica, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato in concorso, Ramzi Latreche, 31enne, e Zakarya Teboul, 30enne, entrambi di nazionalità algerina e irregolari sul territorio nazionali.

I due, alle 3.30 di stanotte, a Vicenza in via del Commercio in un parcheggio poco distanza il locale Villa Bonin, in concorso tra loro hanno aperto una Lancia Y in sosta di proprietà di una 20enne residente a Montecchio Maggiore. All'interno dell'auto hanno trovato e rubato una borsa contenente una collana in oro giallo, quattro anelli di bigiotteria ed una confezione di profumo.

Un testimone, nella circostanza, si è accorto dell’accaduto e telefonicamente lo ha segnalato al numero di pronto intervento 112, che ha inviato sul posto una pattuglia.

I militari, una volta giunti, hanno individuato e bloccato a poca distanza i due individui e gli hanno sottoposti a perquisizione personale. I carabinieri hanno trovato in loro possesso la refurtiva, poi restituita alla vittima, nonché un iPhone che è stato sequestrato.

Gli arrestati, portati presso il comando provinciale, al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.