I lampioni restano spenti, i ladri ne approfittano

Manca la luce, e i ladri ne approfittano. Stando a quanto hanno riferito a Vicenza Today alcuni residenti della zona, nella notte tra il 4 e il 5 luglio sono andati in scena alcuni tentativi di scasso nei garage delle abitazioni di viale degli Alpini, a Creazzo. Se la maggior parte dei malviventi non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro, qualche operazione, purtroppo, sembrerebbe essere andato a buon fine.

«Che tristezza – scrive una utente residente nella zona sul gruppo facebook “Sei di Creazzo se…” -, abiti in un paese accogliente, ti senti al sicuro e hai tutto ciò che ti serve. Poi ti alzi un mattino di una bella giornata d'estate e ti trovi il basculante scassinato e tre bici da corsa e una MTB scomparsi, rubati. Forse c'è di peggio, ma un ciclista sa che una bici ha le rughe come le persone, tracce di grandi ricordi e di piccole imprese sportive».,

A detta dei residenti, l'azione dei malviventi sarebbe stata favorita dalla mancanza di illuminazione da parte dei lampioni della zona, che da giorni risultano fuori uso. Secondo qualche utente dei social, il motivo dell'assenza di luci artificiali andrebbe ricercata nella politica di risparmio energetico del comune. In realtà, come conferma l’ufficio ai lavori pubblici di Creazzo, la colpa è da imputare a tutt’altro. «Si tratta di un guasto tecnico – spiegano dall’ufficio -, che stiamo cercando di individuare, per poter ripristinare l’illuminazione».