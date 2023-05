Ladro seriale arrestato dopo l'ennesimo furto ai grandi magazzini

Un 27enne di origine serba, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo l'ennesimo furto in magazzini d'abbigliamo. L'arresto è scattato nel pomeriggio di domenica.

Il 27enne è stato fermato dai carabinieri della stazione di Sandrigo, allertati in precendete dai vigilantes del negozio, mentre stava uscendo dai magazzini Berton di Bolzano Vicentino con una dozzina di capi d’abbigliamento: t-shirt, polo e bermuda di marca del valore di circa 500 euro, nascosti in uno zaino che aveva al seguito. Il giovane aveva eluso i controlli alle casse e si stava dileguando.

Fermato dai carabinieri è stato ammanettato e caricato sull’auto di servizio per essere portato in caserma. Visti i precedenti il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e poi accompagnato presso le camere di sicurezza della tenenza di Dueville dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza direttissima.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, dopo essere comparso davanti al giudice, a seguito della convalida del suo arresto, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, e rimesso in libertà.