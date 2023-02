Furti in abitazione, l'autore incastrato dal DNA

I carabinieri di Bassano, con la collaborazione dei colleghi di Ancona, hanno identificato l'autore di una serie di furti in abitazione nella città del Grappa grazie alle tracce di DNA raccolte sul luogo del crimine. Erjon Rama, un cittadino albanese di 28 anni, è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere su richiesta della procura della Repubblica di Vicenza. Il provvedimento è stato eseguito nel corso della mattina del 22 febbraio 2023, presso la casa circondariale del capoluogo marchigiano, dove il 28enne si trovava detenuto per un'altra causa.

Gli episodi di furto sono avvenuti nella fascia oraria pomeridiana nei territori di Bassano del Grappa e Romano d'Ezzelino, in particolare il 7 e 9 febbraio 2022. Dopo aver forzato una finestra, i ladri avevano tentato di entrare in tre abitazioni senza successo, ma avevano rubato un tablet e 500 euro in contanti in una quarta abitazione del quartiere Cà Baroncello di Bassano del Grappa, dopo aver forzato la portafinestra della camera da letto. I carabinieri hanno condotto un'attenta indagine analizzando i fotogrammi e i filmati dei circuiti di video sorveglianza comunali, i filmati di abitazioni limitrofe e le testimonianze di diverse persone. Grazie alle indagini, è stato individuato il veicolo utilizzato dai ladri, un'utilitaria grigia, e rilevata la presenza di sangue sul luogo del crimine. Un malvivente si era infatti ferito sulla porta finestra scassinata.

Le tracce di sangue sono state raccolte e analizzate dalla sezione operativa del N.O.R. e inviate al reparto investigazioni scientifiche carabinieri di Parma, che hanno identificato l'autore del crimine. L'arresto di Rama è solo la prima tappa dell'indagine in corso per individuare l'intero gruppo criminale.