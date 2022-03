Alla guida di un furgone rubato, 37enne denunciato per ricettazione

Giovedì scorso, intorno alle 16 un uomo ha contattato la centrale operativa della compagnia carabinieri di Valdagno segnalando la presenza di un uomo che a bordo di un motocarro si aggirava a Castelgomberto, via della Scienza, con fare sospetto e in modo pericoloso per la circolazione stradale.

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato il mezzo e proceduto al controllo. L'autocarro era risultato essere oggetto di furto avvenuto nello stesso pomeriggio, a Trissino. Portato in caserma, il conducente è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato come il soggetto fosse destinatario di Avviso Orale. L’uomo, un 37enne nato a Sandrigo ma di fatto senza fissa dimora, dovrà rispondere di ricettazione.