Il fulmine entra in casa, in fiamme un armadio

Alle 15:45, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in Via IV novembre a Sovizzo per un incendio appartamento probabilmente innescato da un fulmine: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza, con il personale di prima partenza e l’autoscala, sono entrati all’interno della casa dotati di autorespiratori, spegnendo le fiamme che hanno interessato un armadio in una camera al primo piano di una villetta bifamiliare. Danni da fumo a tutta la zona notte. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e la verifica delle cause.