Fermato per strada con due coltelli e un cutter, denunciato 19enne

Venerdì pomeriggio a Vicenza i can carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma, A. D., diciannovenne moldavo, residente in città, ma di fatto, senza fissa dimora, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e con misura cautelare in atto.



Il giovane, alle precedenti ore 11.30, veniva notato aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio del cimitero.Fermato d’iniziativa dai militari intervenuti, il giovane è stato perquisito e addosso aveva 2 coltelli e 1 cutter, (uno dei coltelli era dotato di punta frangi vetro nel manico). Il tutto sottoposto è stato sopposto a sequestro.