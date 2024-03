Fermato dagli agenti per aver importunato una donna, reagisce tagliandosi le vene

Reagisce al controllo degli agenti e viene bloccato con lo spray al peperoncino e poi inizia a tagliarsi i polsi all'invito dei poliziotti di seguirlo in questura. L'incredibile episodio è accaduto verso le 14:30 di domenica a Campo Marzo. Una pattuglia delle volanti è arrivata sul posto dopo la segnalazione di una donna che aveva riferito di essere stata importunata da alcuni uomini. All'arrivo della pattuglia, i responsabili dell’accaduto erano ancora presenti in zona e sono stati chiaramente indicati dalla donna come gli autori delle molestie verbali ricevute. I balordi hanno negato di aver importunato la donna riferendo invece che era stata lei a insultarli dopo che aveva cercato di richiamare la loro attenzione.

La volante, pertanto, ha proceduto alla loro identificazione sul posto (un tunisino del 1987 e un nigeriano del 1996, entrambi in regola con il soggiorno), verificando che uno dei due – il tunisino – doveva essere accompagnato in questura perché a suo carico vi erano degli atti amministrativi da notificare (ammonimento del questore per stalking).

A quel punto, però, il tunisino ha perso la calma e ha opposto resistenza, prendendo da terra un pezzo di plastica e iniziando a tagliarsi i polsi, provocandosi la copiosa fuoriuscita di sangue. Gli agenti, pertanto, si sono visti costretti a usare lo spray al peperoncino in dotazione per bloccarlo e chiamando nel frattempo un equipaggio medico del Suem 118 che ha preso in carico l’uomo, a cui, poco dopo, sono stati notificati gli atti di polizia pendenti a suo carico. Lo stesso è stato inoltre denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.