Iva non versata per oltre 1 mln di euro: srl bassanese nel mirino della Finanza

Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Vicenza per l’importo di 1.161.052,58 euro, pari all’I.V.A. non versata negli anni dal 2017 al 2019, in capo ad una società di capitali bassanese operante nel commercio all’ingrosso di carta, cartone e cancelleria.

Le indagini sono state avviate sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie emersi mediante l’analisi degli alert di rischio derivanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al corpo, che evidenziavano forti anomalie sul corretto versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte di società bassanesi, al fine di contrastare il fenomeno di evasione fiscale, privilegiando la selezione delle posizioni riconducibili a contesti imprenditoriali di maggiore rischio economico-finanziario.

I successivi accertamenti hanno permesso di rilevare che B.P., 62enne residente a Romano d’Ezzelino, legale rappresentante di una S.r.l., ha presentato le dichiarazioni I.V.A., relative ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019, ma ha omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata, per complessivi 1.161.052,58 euro e, pertanto, lo stesso è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per la condotta penal-tributaria relativa all’omesso versamento dell’Iva dovuta, con contestuale richiesta di sequestro preventivo relativamente al profitto del reato accertato.

Il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo l'Iva non versata. I conti correnti delle società controllate sono stati sequestrati in quanto ritenuti nella concreta e diretta disponibilità dell’indagato e non in quanto nella formale titolarità delle società medesime.