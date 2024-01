Chiede il "pizzo" a un benzinaio, 50enne arrestato per estorsione

Nella giornata di domenica i carabinieri hanno arrestato un 50enne serbo (G.R. le iniziali) per il reato di estorsione. L'uomo, dal dicembre scorso, aveva preso di mira il dipendente di distributore di benzina di Vicenza, intimandogli di consegnarli 500 euro se avesse voluto continuare a lavorare in pace presso la stazione di rifornimento carburanti. La vittima dell'estorsione si era rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto.

Nel frattempo il serbo si era recato più volte al distributore per dare l'ultimatum alla sua vittima, alla quale intimava di preparare i soldi che poi sarebbe passato a prendere nei giorni successivi. I militari hanno quindi aspettato che il 50enne si facesse e che il dipendente gli consegnasse la busta con il denaro. In quel momento sono scattate le manette e la restrizione ai domiciliari fino al processo di convalida dell'arresto, avvenuto questa mattina. Il giudice, oltre ad aver confermato gli arresti domiciliari, ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.