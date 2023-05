Spacciatore recidivo esce dal carcere, espulso e scortato dalla polizia al centro rimpatri

Un cittadino bengalese di 42 anni (S. K. le iniziali), irregolare in Italia e con a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità - collegati in particolar modo allo spaccio di stupefacenti – è stato sorpreso giovedì in città da una pattuglia della polizia di Stato e, quindi, condotto all’ufficio immigrazione per più approfondite verifiche nei suoi confronti.

L’uomo, nel 2015, era stato arrestato e condannato perché trovato in possesso di eroina suddivisa in involucri pronti per lo spaccio. Quindi, nel 2017, era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti ed, infine, nel 2019 era stato nuovamente arrestato, a Montecchio Maggiore, per produzione e traffico di stupefacenti; condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione, aveva da poco finito di scontare presso il carcere di Vicenza le pene accumulate.

Il questore ha emesso nei confronti del bengalese, appena uscito di galera, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, disponendone l’immediato trasferimento – effettuato già nel pomeriggio di ieri dall’ufficio scorte della questura – presso il centro di permanenza per i rimpatri di Macomer (Sardegna) in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto al Paese di provenienza.