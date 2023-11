Arrestato per spaccio un anno fa, espulso cittadino albanese

Era stato arrestato nel settembre dello scorso anno, P.I. cittadino albanese del 2022, dopo essere stato trovato in possesso, all’interno della sua abitazione di Vicenza, in via Monte Coni Zugna, con ingenti quantitativi di droga (circa 1 kg di marijuana, e vari “sassi” di cocaina per altri 15 grammi circa, oltre a bilancini di precisione, e vario denaro in contante) e condotto immediatamente presso il carcere di Vicenza. Subito dopo l’arresto, gli specialisti dell’ufficio immigrazione della questura di Vicenza hanno fatto il possibile per risalire alle esatte generalità dello straniero e acquisirne un valido documento che permettesse la sua espulsione con rimpatrio verso l’Albania, suo Paese di origine.

Dopo vari mesi di lavoro, finalmente, nel corso della giornata di domenica, il grossista della droga è stato prelevato dal carcere di Vicenza dagli uomini della questura che lo hanno espulso, accompagnandolo fino all’aeroporto di Venezia, dove è stato imbarcato su un volo di linea per Tirana, scortato dagli agenti. Qualora l’uomo dovesse rientrare in Italia sarebbe immediatamente arrestato e condotto nuovamente in Carcere. L’attività è stata possibile anche grazie alla stretta collaborazione tra polizia di Stato e polizia penitenziaria.