Esonda la roggia, via invasa dall'acqua di scolo: era intasata da tappi d'erba

Mercoledì mattina, intorno alle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mulche ad Asiago per l’esondazione che ha invaso tutta la via, di una roggia di scolo, causata dalla presenza di materiale vegetativo.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno fatto intervenire anche un piccolo escavatore, un autospurghi e un ragno per liberare la condotta, completamente intasata da più tappi di erba, soprattutto nella parte sotto il manto stradale. Sul posto personale del Comune.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle ore 16.30 con il ripristino di un regolare deflusso della condotta.

