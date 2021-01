Escursionista scivola sul ghiaccio, recuperato dal Soccorso alpino

Attorno alle 12.20 la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per intervenire in supporto dell'ambulanza nella zona di Passo dello Zovo, dove un escursionista si era fatto male. Camminando in compagnia lungo l'itinerario 'ortogonale 1', un percorso pedonale e ciclabile su vie e mulattiere della Grande Guerra, M.P., 53 anni, di Valdagno, era infatti scivolato sul ghiaccio riportando la sospetta frattura di una gamba. Assistito dal personale del Suem, l'uomo è stato raggiunto da una squadra che ha poi trasportato la barella fino all'ambulanza, superando in sicurezza il tratto gelato.