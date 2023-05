Escursionista bloccato in ferrata sotto la pioggia, recuperato dal Soccorso alpino

Domenica mattina, intorno alle 10.30, il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è intervenuto sotto un tratto verticale della Ferrata del Vajo Scuro, nel Gruppo del Fumante, per un escursionista 32enne trevigiano di Spresiano, rimasto bloccato sotto la pioggia.

Era partito in mattinata con un amico di 29 anni per risalire il percorso attrezzato ma, arrivato nel punto impegnativo, si era fermato, mentre l'amico, che lo precedeva, aveva proseguito lasciandolo da solo. Una squadra di 4 tecnici ha quindi raggiunto l'escursionista sotto la pioggia battente risalendo la ferrata e impiegando un'oretta e mezza per gli spostamenti. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno calato una sessantina di metri fino al sentiero sottostante, per poi risalire con lui, legato in corda corta, un altro pezzo attrezzato e accompagnarlo al Rifugio Battisti.

Nel rientro i soccorritori hanno incrociato anche l'amico che aveva concluso l'itinerario.