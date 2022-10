Esce di strada con l'auto e si schianta contro la colonnina del gas

È di due feriti lievi il bilancio dell'incidente avvenuto sabato sera poco prima delle 18 in via Lungo Chiampo a Montebello. Un'auto, per motivi in corso di accertamento, è uscita di strada autonomamente e si è schiantata contro una colonnina del gas, causando una fuga di metano.

Uno dei due feriti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai pompieri di Arzignano. Sul posto anche il Suem 118 che ha portato i feriti in ospedale.

La colonnina del gas è poi stata messa in sicurezza.