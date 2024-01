Va a comprare la droga in taxi: autista segnalato

Il fatto è accaduto alle 2 di notte di martedì 16 gennaio a Vicenza. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della Questura hanno osservato una strana condotta di guida di un autista di un taxi, che, dopo aver percorso corso Santi Felice e Fortunato, imboccava via Torino, poi via Genova e viale Milano; dopo una breve fermata all’altezza di piazzale Bologna (dove non salivano ne’ scendevano passeggeri), incrociata la Volante della Polizia, riprendeva la marcia con direzione viale Mazzini.

Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il taxi e procedere ad un controllo. In questo frangente il taxista ha ammesso che il passeggero gli aveva espresso il desiderio di comprare dello stupefacente e quindi lo aveva accompagnato, come fosse una qualsiasi altra destinazione.

L’autista ed il passeggero sono sottoposti a che ha però dato esito negativo. Il passeggero, 50enne italiano proveniente da Padova e temporaneamente domiciliato a Vicenza, presentava vari precedenti per reati in materia di stupefacenti ed un avviso orale emesso dal Questore di Venezia.

La condotta di guida del taxista è stata segnalata alla Polizia Stradale.