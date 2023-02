Spaccio in trasferta: pusher arrestato al casello autostradale

Un cittadino extracomunitario, da tempo residente nel Vicentino, è stato arrestato per detenzione di circa 60 grammi di cocaina.

L’operazione che ha portato all’arresto dell’uomo, iniziata alcune settimane prima, si è conclusa venerdì sera al casello autostradale di Montebello Vicentino dai militari di Negrar (Verona) in collaborazione con una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valdagno, che ha competenza su quel comune.

Durante un controllo, i carabinieri negraresi avevano notato più volte un’utilitaria, condotta da un cittadino maghrebino, stazionare in luoghi e località generalmente frequentati da assuntori di stupefacenti e avevano deciso di tenerla d’occhio. La breve ma articolata attività d’indagine ha poi permesso di appurare che l’auto era in uso ad uno straniero di 45 anni, con piccoli precedenti per spaccio, residente in provincia di Vicenza. L’uomo è stato visto aggirarsi non solo sul territorio di Negrar di Valpolicella ma anche nel capoluogo scaligero in zona Borgo Trento e in provincia di Verona nei comuni di Caldiero e San Bonifacio, sempre in prossimità di centri commerciali o luoghi di aggregazione giovanile.

Venerdì pomeriggio, quindi, i militari hanno deciso di passare all’azione e sono riusciti ad “agganciare” il soggetto sul territorio di Negrar, pedinandolo ed annotandone gli spostamenti in attesa dell’occasione propizia per fermarlo. Quando, verso le 19, hanno notato la vettura pedinata imboccare l’autostrada a Verona Sud e dirigersi verso la provincia di Vicenza, gli operanti hanno intuito che stesse tornando verso il comune ove è residente ed hanno chiesto ausilio ai colleghi della Compagni di Valdagno per bloccarlo e controllarlo all’uscita autostradale di Montebello Vicentino. Una volta fermato, l’uomo ha consegnato due dosi di cocaina ai militari negando di detenerne altra ma poi, accompagnato in caserma per una perquisizione più approfondita, ha tirato fuori dalla cuffia del cambio ove lo aveva occultato un involucro contenente poco meno di 60 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato dunque arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura degli arresti domiciliari.