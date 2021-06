Pusher colto in flagrante scaglia la bici contro un militare: arrestato

Da tempo i militari tenevano monitorati i suoi spostamenti a seguito di repentine segnalazioni di via vai sospetti nella zona del parco Asticello. In manette un 25enne nigeriano

Via Giacomo Zanella

Nel pomeriggio di sabato a Monticello Conte Otto, i carabinieri della Tenenza di Dueville hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un giovane di origine nigeriana, poi risultato irregolare sul territorio nazionale.

A seguito delle lamentele dei residenti, che avevano riferito di uno strano via vai sulla pista ciclabile che costeggia la ferrovia che collega Vicenza con la frazione di Cavazzale, i militari nell’ultimo periodo, oltre ai quotidiani servizi di controllo del territorio svolti dalle pattuglie, avevano predisposto degli ulteriori servizi in borghese.

Nel pomeriggio di sabato, un’aliquota composta da più carabinieri, uno dei quali in sella ad una bici vestito con un completo tecnico da ciclismo, si è recata nell’area segnalata e dopo un po’ di tempo hanno individuato un soggetto di origine africana che con fare sospetto, nei pressi del parco Astichello di via Zanella, si avvicinava con la sua bicicletta ad una Ford Fiesta appena sopraggiunta.

I militari, posizionati a poca distanza, hanno visto lo scambio dello stupefacente con i soldi e sono quindi intervenuti. Alcuni hanno proceduto a bloccare l’acquirente (poi appurato essere originario di Caldogno), che nel frattempo si stava allontanando alla guida della sua auto all’interno della quale lo hanno trovato con indosso un grammo di eroina.

Gli altri si sono messi all’inseguimento del soggetto in bici che, alla vista dei militari, ha dapprima scagliato la sua bici contro uno dei carabinieri, e poi ha cercato di scappare a piedi e disfarsi di parte della sostanza ma è stato bloccato dopo pochi metri.

I militari hanno quindi recuperato la bustina del quale l’uomo aveva cercato di liberarsi durante l’inseguimento, all’interno della quale sono stati rinvenuti 10 grammi circa di canapa indiana.

Durante la perquisizione sono stati poi rinvenuti, occultati negli slip, circa 6 grammi tra cocaina ed eroina già suddivisi in dosi avvolte nel cellophane e termosaldate nonché 170 euro in banconote di vario taglio.

I carabinieri si sono poi portati al domicilio del nigeriano, che si trova a Vicenza in località Anconetta, e hanno rinvenuto ulteriori 130 euro in banconote di vario taglio che sono state sequestrate poiché considerate proventi dello spaccio.

Il giovane, identificato in Godstanz Igbodo, 25enne nigeriano, per gli elementi emersi a suo carico è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al 25enne è stato disposto l’obbligo di firma presso la stazione carabinieri di Vicenza.

Il carabiniere colpito dalla bici ha riportato delle lievi contusioni e ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vicenza mentre all’uomo fermato alla guida dell’utilitaria è stata ritirata la patente di guida.