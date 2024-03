Spaccio in città: pusher denunciato, sequestrati droga e denaro

Nei giorni scorsi la Polizia locale è stata impegnata in attività antispaccio, con il Nos, Nucleo operativo speciale, e la squadra Antidegrado operativi tra piazzale Bologna e il quartiere di Santa Bertilla dove, anche in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti, gli agenti sono intervenuti denunciando a piede libero un pusher e segnalando quattro acquirenti, oltre a sequestrare droga e denaro.

Il monitoraggio della zona nel fine settimana ha permesso infatti di individuare tre persone, trovate in possesso di sostanza stupefacente di varia natura tra cocaina, eroina e crack per uso personale, per un totale di quasi tre grammi suddivise in 11 dosi complessive.

Nel pomeriggio di lunedì, inoltre, verso le 15.30 gli agenti hanno notato uno scambio sospetto in piazzale Bologna e hanno immediatamente fermato l’acquirente, di 38 anni, che ha consegnato una dose di eroina. Avuto riscontro della cessione, la pattuglia antidegrado ha intercettato e fermato il pusher in piazza Castello. Portato al distaccamento di Campo Marzo, l’uomo, 39 anni, è stato perquisito e fotosegnalato. Gli sono inoltre stati sequestrati 119 euro ritenuti provento dello spaccio.

Già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti, lo spacciatore è stato denunciato, mentre il consumatore è stato segnalato alla Prefettura.