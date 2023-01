Spaccio in monopattino, denunciato un 21enne

Un 21enne domiciliato a Schio è stato denunciato per spaccio e una persona è stata segnalata alla Prefettura in qualità di assuntore. É questo l'esito delle indagini condotte dagli agenti del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio.

Tutto è partito da uno strano via vai nelle vicinanze di un condominio del centro storico di Schio. Il personale in borghese ha monitorato la situazione fino a quando non ha rilevato che il 21enne incontrava quelli che sono poi risultati essere i suoi clienti nelle immediate vicinanze del proprio domicilio oppure spostandosi i in monopattino lungo la via, al fine di riuscire ad effettuare più rapidamente le consegne.

A seguito dell'attività d’indagine, la procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza ha emesso un Decreto di Perquisizione locale e personale che ha portato gli agenti della Polizia locale di Schio a rinvenire 13 dosi preconfezionate di marijuana nonché la somma in contanti di 1030 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Materiale posto sotto sequestro.