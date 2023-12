Fugge alla vista della polizia, pusher bloccato in Campo Marzio

Lunedì 18 dicembre, intorno alle 10, un equipaggio in servizio di Volante della Questura, transitando nei pressi di Campo Marzo, ha notato un uomo di carnagione scura che alla vista dei poliziotti si voltava repentinamente, dandosi alla fuga in bici, imboccando prima viale Milano in senso contrario di marcia e poi via Genova, sempre in senso contrario di marcia e quindi via Firenze, dove i poliziotti, postisi all’inseguimento, riuscivano ad intercettarlo e bloccarlo all’altezza dell’intersezione con via Torino.

L’uomo, un 29enne nigeriano, residente a Bari, in regola con il permesso di soggiorno è stato perquisito e trovato in possesso di 17 involucri di nylon trasparente, contenenti eroina per un totale di 3,34 grammi. Sostanza posta sotto sequestro. Lo straniero è stato denunciato per spaccio e nei suoi confronti, il questrore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno ai fini dell’espulsione.