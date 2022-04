Droga, pusher scoperto dagli agenti dopo la cessione tenta la fuga: arrestato

Nel pomeriggio del 21 aprile scorso, una pattuglia in borghese della Polizia locale si è posizionata in via Don Milani di Monticello Conte Otto e ha notato che un uomo alla guida di autovettura si fermava e faceva salire una persona sul lato passeggero anteriore. In quella circostanza, gli agenti hanno potuto constatare che il passeggero consegnava un involucro al conducente del veicolo.

Gli agenti si sono quindi al veicolo. Il conducente è rimasto al suo posto, mentre il passeggero è sceso dal veicolo e ha tentato la fuga resistendo ai due agenti, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 gg. Una volta bloccato, l'uomo è risutato essere un 24enne straniero, domiciliato a Monticello Conte Otto, con permesso di soggiorno non rinnovato. La successiva perquisizione ha permessodi appurare che il giovane avesse appena ceduto 1,30 grammi di eroina al conducente dell’auto e che detenesse 8 grammi di marijuana destinata allo spaccio.

Il 24enne è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a lesioni a Pubblici Ufficiali per impedire che compissero un atto d’ufficio.

Nella mattinata di venerdì 22 aprile il giudice del Tribunale di Vicenza convalidava l’arresto applicando – su richiesta delle parti – la pena di mesi 10 di reclusione.