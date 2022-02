Gira in auto con un machete: denunciato

Nella serata di lunedì i militari della sezione radiomobile del dipendente Norm, hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 30enne vicentino residente in provincia, gravato da precedenti.

La denuncia è scattata a seguito di un controllo veicolare in via Della Stanga, a Vicenza. Il 30enne è stato trovato in possesso di un machete. Il 30enne ed un altro occupante del veicolo, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti perché rispettivamente trovati in possesso di una striscia di carta di alluminio contenente eroina già scaldata e pronta per essere utilizzata oltre a 0,36 grammi di eroina detenuta per consumo personale.