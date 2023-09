Straniero intento a dormire a terra, perquisito dalla Polizia viene trovato con le tasche piene di droga

Nel pomeriggio di giovedì gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso e denunciato K.B., 30enne cittadino tunisino, in Italia senza fissa dimora e richiedente asilo politico.

Nello specifico, una pattuglia della Squadra “Volanti” impiegata nell’area circostante l’ex supermercato “Famila” di Via Torino ha notato un soggetto sdraiato a terra ed addormentato. Svegliato e richiesto di mostrare un documento di identità ha riferito di non possederne, e ha iniziato ad assumere un atteggiamento sospetto, insofferente e nervoso.

Invitato dagli agenti a svuotare le tasche e consegnare quanto in suo possesso, il 30enne ha consegnato agli agenti diversi involucri di nylon contenenti differenti tipi di sostanze stupefacenti confezionate e pronte per essere spacciate sulla “piazza” vicentina: più precisamente, 46 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina, nonché un coltello a serramanico con lama lunga 18 cm.

L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’arma.

In considerazione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a suo carico, il questore ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Vicenza per 4 anni.