Dramma della solitudine, 62enne trovato morto nel suo appartamento

Un uomo separato, Maurizio Oliviero classe 1959, è stato trovato morto in casa sua in via Rigallo a Castelgomberto. Il ritrovamento è avvenuto in serata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco - allertati dai vicini a causa dell'acre odore sprigionato dall'appartamento - che hanno aperto la porta, sono giunti i carabinieri e il Suem.

Dalle prime ricostruzioni parrebbe un dramma della solitudine, l'uomo sarebbe morto di stenti.

Uno scorcio di via Rigallo a Castelgomberto. Oltre ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al Suem, anche le autorità comunali sono state messe a parte dell'accaduto.